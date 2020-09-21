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中職／球員註冊唯一未滿編 悍將59人名單包括胡金龍

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將胡金龍。記者蘇健忠／攝影
富邦悍將胡金龍。記者蘇健忠／攝影

中職各隊今天需提交最後60人名單，中信兄弟隊本屆選秀簽下8人，只有首輪指名的投手余謙列入60人名單，但本季是否有機會在一軍「開箱」仍是未知數，領隊劉志威表示，需先等他體檢完成向球隊報到，再由教練團評估他的狀況。

今天各隊需向聯盟提交60人名單，未在列者本季已無機會升上一軍，富邦悍將隊只註冊59人，其中也包含胡金龍，另外三隊則都滿編。

統一獅隊納入最多本屆選秀新人，林子豪、何恆佑、李其峰、姚杰宏、許哲晏、張肇元都進入60人名單。

代總教練林岳平日前受訪提到，不是以有沒有機會上一軍做考量，而是希望讓球員知道，球隊不會以年資決定是否要給60人名單，而是要打出教練團希望看到的期待值。

樂天桃猿隊註冊前四輪球員，分別為馬傑森、林子崴、許峻暘、林政華，富邦悍將隊則為張進德和陳真，以及自主培訓合約簽下的藍愷青、陳韋霖，張進德7月底已開始在一軍出賽。兄弟僅註冊余謙，也意味今年只有他有可能在一軍亮相。

富邦悍將 選秀 張進德 胡金龍

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