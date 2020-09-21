日職／ 陳偉殷加盟羅德 行李打包好又拆開「等的那班公車終於來了」

台灣左投陳偉殷重返日職，與羅德隊簽約，推估年薪3000萬日圓（約台幣836萬元）。回到熟悉的戰場，他透過粉絲團談到簽約心情，這段時間堅持讓自己做好準備，「我等的那一班公車，終於來了！」

陳偉殷回憶六月接獲水手隊通知，不必回球隊報到，一系之間成為自由身，但他沒有時間、也不想停下來，當天照常練球，也跟經紀公司聯繫。

他寫道，「六月底接到水手總經理電話，通知不需要回美國春訓那刻，我正在高速公路上開車，準備到球場進行例行性的牛棚練投。其實機票已經要訂好，行李早就打包，也還在思索回疫區之後一連串的問題，不過就算突然成為自由球員，我沒有時間停下來，也不想停下來，我還是完成了那天原定的牛棚跟練習。」

「那天跟Scott通了電話，他說：『把自己準備好』，其他事情都交給他。」陳偉殷表示，他在接下來的時間裡維持牛棚、投打練習和模擬賽，7月底陸續有來自美國和日本的機會，「說真的，在今年這種艱難的時刻，還有這麼多可行的選擇，除了感激感恩感謝，我想不到別的詞了！」

陳偉殷表示，這段時間經歷無數次等待，「每次等待，行李都是打包好了又拆開。不管怎樣，我能做的就是準備好自己，然後，我等的那一班公車，終於來了！」

陳偉殷已在19日抵達日本，完成兩周隔離後，將向球隊報到，球團也有計畫為他舉辦加盟記者會。羅德監督井口資仁期待陳偉殷的加入，也預期他將進入先發輪值。