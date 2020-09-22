本壘攻防話題多 今年青棒潛力捕手誰是NO.1？

近期中華職棒因捕手阻擋本壘的攻防戰引起諸多話題，相對影響基層教學，現今高中畢業生已可投入職棒選秀，捕手戰力成為各球團重視的一環，在上屆高中最佳捕手林辰勳進入職棒後，新的學年度又有哪些具潛力的高中捕手值得期待呢？

從今年U18中華培訓隊名單來看，平鎮高中張翔、高苑工商毛英傑以及大理高中李展毅三名高三生成為焦點，其中以張翔為佼佼者，在仁善國小、新明國中時期曾入選U12、LLB國手，接下來應會是U18亞青主戰捕手，不僅母隊平鎮高中總教練吳柏宏認為他是目前高中端最好的捕手，也獲得其他強隊教練點名，實力無庸置疑。

吳柏宏指出，張翔是攻守平均的捕手，接球、經驗與領導能力好，傳二壘動作小，臂力也有一定水準，只要他蹲捕，幾乎打者都不敢跑，更重要的是「他能將不明顯的壞球接成好球，騙過主審」，相對能帶給投手安定感，「捕手好壞從這裡看的出來，不好的捕手可能會將好球接成壞球。」

張翔(中)攻守平均，阻殺能力特別強。 王婉玲／攝影

目前在屏東縣大同高中擔任教頭的蘇建榮也是U18中華隊教練團成員之一，去年回到基層教球，對高中生態不算熟悉，他觀察張翔表示，剛開始覺得這名捕手傳球又平又準，後來發現他阻殺二壘時，球還沒進手套，身體就已經先動做好準備，差些微時間就能搶快，這是要有天份才能體會做到，「在未來之星對抗賽看到很多好手，張翔不會輸U23等級的捕手，印象中打了五週比賽他只有一個跑者沒抓到」，蘇建榮以富邦悍將總教練洪一中為例，洪總過去當捕手時就是動作快著稱，阻殺率高，張翔就有這項優點。

至於身高僅168公分的毛英傑也是好手之一，在新生國中時期曾入選U15國手，高苑教練胡睿呈提到，他的擋球跟傳球臂力都不錯，最好的一點則是情緒管理好，總是開朗、保持微笑，自中華隊回歸後自信提升不少，多見過世面有所幫助。

高苑工商毛英傑(前排右二)到U18中華培訓隊後自信提升不少。 王婉玲／攝影

而在大理青少棒時同樣入選過U15國手的李展毅，曾被評估是打優於守的捕手，長打能力突出，在母隊多打中心棒次，但在蹲捕守備能力仍被認為需要多加強，目前除了捕手，也鎮守一壘。

除了這三名高三生外，高一、二也有一些不錯的捕手有機會經由磨練後發光發熱，包括平鎮高二呂東翰、高苑高二潘磊、穀保高二邱冠維、高一陳九登、張鐿騰。

大理高中李展毅被視為是攻擊型捕手。 王婉玲／攝影

自大勇國小、新明國中就是國家隊常客，呂東翰曾是U12、U15國手，體格好，高中階段打擊進步多，但守備功力不夠穩定，精神專注度有待加強；潘磊同樣披過U15中華隊戰袍，屬於攻擊型捕手，近期臂力有進步，準備接班毛英傑。

至於面臨換血階段的穀保，在林辰勳畢業後挑出接班人不容易，總教練周宗志說，陣中五名捕手各有特色，高二邱冠維攻優於守，高一陳九登攻守平均，高一張鐿騰則是接傳擋球都沒問題，已有高二水準，但差在比賽經驗少，在配球跟臨場還需要多磨練，將再觀察木棒、鋁棒組人選。

穀保家商陳九登是高一潛力捕手。 王婉玲／攝影

高中教練一致認為，好捕手不世出，要練成又需時間，仍以守備能力為優先，打擊則是其次，畢竟好的捕手會帶給投手加分效果，經常扮演幕後功臣角色。