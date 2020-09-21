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中職／味全龍簽王維中 可望打破郭泓志最高合約紀錄
味全龍隊選秀狀元王維中壓軸放榜，直到今天下午五點，代理領隊任中傑出面宣布，與王維中完成合約，確定為百萬月薪、複數年約，細節將於23日的記者會上對外公布，背號則挑選16號。
王維中具備3年大聯盟與1年南韓職棒資歷，去年在大聯盟出賽25場為生涯新高，28歲的左投預期在美職仍有市場，但他決定在今年投入中職選秀，實力與顏值兼具，毫無意外成為選秀狀元，也是中職史上第一位左投狀元。
與龍隊議約兩個月，雙方終於在今天達成合約，任中傑表示，與王維中達成合約，所有程序已經完成，合約細節與這陣子的洽談過程，將於23日記者會上對外公布。
任中傑證實為百萬月薪、複數年合約，至於是否為史上新人最大合約，他表示，「應該是」。
過去中職新人最大合約，為2016年以特案加盟統一獅隊的旅美投手郭泓志，簽下一紙三年總值4080萬元合約，含第一年年薪1100萬、第二年1160萬、第三年1220萬，以及三年共600萬激勵獎金。
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