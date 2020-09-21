聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／沒有變空氣 余謙合約總值750萬加盟兄弟
中信兄弟球團今天宣布與首輪指名余謙達成共識，簽約金550萬、激勵獎金200萬、一軍月薪8萬、二軍月薪6萬，合約總值750萬打破隊史紀錄。
余謙於去年U18世界盃冠軍賽出戰美國隊，先發6.2局飆出7次三振，僅被敲出3安打，最快球速飆破150公里，也獲選為賽會最有價值球員，投出身價。
拖到簽約大限最後一天，兄弟終於與他達成合約共識，球團給予余謙總值750萬的合約肯定，合約總值及簽約金550萬皆為隊史新高，一軍月薪8萬、二軍月薪6萬，另有激勵獎金200萬。
兄弟完成今年季中選秀全部簽約，加上已完成簽約的7位新秀皆已至二軍訓練基地報到，待余謙體檢通過後，將正式披上黃衫，完成最後一塊拼圖。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言