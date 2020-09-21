中職／沒有變空氣 余謙合約總值750萬加盟兄弟

中信兄弟球團今天宣布與首輪指名余謙達成共識，簽約金550萬、激勵獎金200萬、一軍月薪8萬、二軍月薪6萬，合約總值750萬打破隊史紀錄。

余謙於去年U18世界盃冠軍賽出戰美國隊，先發6.2局飆出7次三振，僅被敲出3安打，最快球速飆破150公里，也獲選為賽會最有價值球員，投出身價。

拖到簽約大限最後一天，兄弟終於與他達成合約共識，球團給予余謙總值750萬的合約肯定，合約總值及簽約金550萬皆為隊史新高，一軍月薪8萬、二軍月薪6萬，另有激勵獎金200萬。