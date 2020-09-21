日職／羅德爭洋聯優勝 井口資仁對陳偉殷有高度期待

陳偉殷回歸日本職棒懷抱，加盟羅德隊，監督井口資仁對他寄予高度期望，也表明預計將讓陳偉殷擔任先發投手，借重這名左投的寶貴戰力。

羅德目前戰績45勝、33敗居太平洋聯盟第二，井口資仁表示，「一直都有在注意陳偉殷的投球影片，變化球犀利，速球也在成長。」他對陳偉殷寄與厚望，「在爭取優勝的期間，能夠獲得左投的寶貴戰力，對此非常期待，以目前的狀況來說，會考慮讓他擔任先發投手。」

陳偉殷提到對羅德隊的印象，就是2010年在「日本一」系列賽，他所效力的中日龍隊以2勝4敗不敵羅德，「我那時非常失望。」現在反倒投身羅德陣營，他也表態將全力幫助羅德爭取日本一。

日本媒體報導，陳偉殷已在19日抵達日本，將在完成兩周隔離後合流球隊，球團預計在10月5日後幫他舉辦加盟記者會。