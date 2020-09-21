日職／震驚！陳偉殷加盟羅德 背號58回日本投球
台灣左投陳偉殷找到新東家，他與日本職棒羅德隊簽下合約，挑選背號58號，將與另一位台灣左投陳冠宇成為隊友，一起在羅德隊打拚。
陳偉殷今年原與水手隊簽下小聯盟合約，在夏訓重啟前遭到釋出，他留在台灣自主訓練，一邊尋求旅外機會，近日羅德隊與他接洽，今天球團宣布消息，他將回歸日職，穿上58號球衣，延續日職生涯。
チェン・ウェイン投手の入団が決まりましたのでお知らせします。— 千葉ロッテマリーンズ (@Chiba_Lotte) September 21, 2020
ようこそ、千葉ロッテマリーンズへ！
▼チェン投手コメントはこちらhttps://t.co/Lymzltjaka#chibalotte
陳偉殷表示，很高興加入羅德隊，希望能為日本一打拚。
陳偉殷的職業生涯從中日龍隊展開，在一軍留下五年出賽紀錄，累積36勝30敗、防禦率2.59，2009年更以1.54稱霸中央聯盟防禦率榜，在日職投出的成績獲得美職球隊青睞，2012年與金鶯簽約展開旅美生涯。
相隔9年，即將重返日職戰場，陳偉殷提到接下來的主戰場，千葉海洋ZOZO球場，「風很強，要善用風向去投球。」想對決的打者則第一個點名柳田悠岐。
チェン・ウェイン投手の入団が決まりました！日米で実績のある頼れる左腕です！(広報) #chibalotte pic.twitter.com/w4G18qa1UO— 千葉ロッテマリーンズ (@Chiba_Lotte) September 21, 2020
「ファンの皆様、一緒にリーグ戦、クライマックスシリーズ、日本シリーズを突ッパしましょう！」とチェン・ウェイン投手。(広報) #chibalotte pic.twitter.com/xVILG1Uxnw— 千葉ロッテマリーンズ (@Chiba_Lotte) September 21, 2020
「10年の日本シリーズはよく覚えています。風が印象的な球場。しっかりと操りチームの勝利に貢献したいです！優勝しましょう！突ッパ‼️」とチェン・ウェイン投手。(広報) #chibalotte pic.twitter.com/HaNg1ms3s9— 千葉ロッテマリーンズ (@Chiba_Lotte) September 21, 2020
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言