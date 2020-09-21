日職／震驚！陳偉殷加盟羅德 背號58回日本投球

台灣左投陳偉殷找到新東家，他與日本職棒羅德隊簽下合約，挑選背號58號，將與另一位台灣左投陳冠宇成為隊友，一起在羅德隊打拚。

陳偉殷今年原與水手隊簽下小聯盟合約，在夏訓重啟前遭到釋出，他留在台灣自主訓練，一邊尋求旅外機會，近日羅德隊與他接洽，今天球團宣布消息，他將回歸日職，穿上58號球衣，延續日職生涯。

陳偉殷表示，很高興加入羅德隊，希望能為日本一打拚。

陳偉殷的職業生涯從中日龍隊展開，在一軍留下五年出賽紀錄，累積36勝30敗、防禦率2.59，2009年更以1.54稱霸中央聯盟防禦率榜，在日職投出的成績獲得美職球隊青睞，2012年與金鶯簽約展開旅美生涯。

相隔9年，即將重返日職戰場，陳偉殷提到接下來的主戰場，千葉海洋ZOZO球場，「風很強，要善用風向去投球。」想對決的打者則第一個點名柳田悠岐。