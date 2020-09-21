聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／人工草皮啟用 柯文哲盼味全讓天母球場發揮功能
天母棒球場成為目前全台唯一人工草皮棒球場，今天進行完工啟用的紀念賽，接下來味全龍隊就將進場。出席開球儀式的台北市長柯文哲表示，交給味全經營，希望能讓天母球場發揮最好的功能，讓棒球繼續為國爭光。
台北市政府斥資近8000萬元整修天母棒球場，除了化身目前全台唯一人工草皮棒球場，也強化排水系統，今天正式啟用，安排味全龍與台北興富發隊進行紀念賽。
台北興富發這陣子已在這裡練球，總教練呂明賜表示，人工草皮平整度好，受傷機率低，「重點是後續的保養，花了那麼多錢，如果沒有好好保養就太可惜了。」
打擊教練吳復連則指出，和印象中的人工草皮不太一樣，「以前印象是人工草皮彈跳會比較快，但可能因為草比較長，球打下去有阻力，彈跳慢一點，打到後速度感減慢很多，看味全進來後會不會改善。」
柯文哲期許，擁有人工草皮的天母球場，可以成為未來國家隊征戰國際賽的後盾，「國家隊出去比賽，以前國際賽遇到人工草皮，都要提早出去適應。」吳復連也指出，現在的國際賽趨勢是人工草皮球場，若未來大巨蛋也完工落成，對於台灣爭取國際賽也是利多。
味全龍明年將投入一軍戰場，已認養天母、新竹、斗六球場，其中新竹球場預計要到明年下半年才能整修完畢，2022年才能安排賽事，龍隊明年預料將以天母與斗六作為主要球場。
龍隊將在10月進場經營、整修，打造球團主視覺，也是龍隊重返中職首戰的球場熱門候選。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言