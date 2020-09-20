聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／又不舒服？高國輝：明天要針灸
羅力7局飆11K的好投背後，還有高國輝3安、2打點的支援，包括首局的陽春砲，好表現讓人懷疑「是不是又不舒服？」高國輝一開始否認，後來坦承，賽前背部是有些抽筋。
富邦悍將隊今晚以8：4擊敗統一獅隊，高國輝在首局開轟，加上林哲瑄3局陽春砲，一度取得2：0領先，4局上雖被追平，但4、5局又各攻回2分，李宗賢在8局下也有陽春砲演出，維持領先到最後。
首局的全壘打是高國輝下半季的第14轟、本季第22轟，衝上聯盟第四，威脅全壘打王寶座，高國輝表示，自己不會太在意全壘打王，「太過追求全壘打，反而會影響打擊、選球，當下該做什麼，就全力去做。」
賽後被問到是不是身體「又不舒服」？高國輝一開始說：「沒有啦。」後來說明，昨天腰有點不適，今天賽前背部也有些抽筋，猶豫是否出賽，也做好準備「一不對勁就換人」，不過透過局間調整，仍打滿整場。
高國輝說，賽後還是有點不舒服，「明天會去針灸，我每周都還是要去針灸一下。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言