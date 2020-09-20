中職／又不舒服？高國輝：明天要針灸

羅力7局飆11K的好投背後，還有高國輝3安、2打點的支援，包括首局的陽春砲，好表現讓人懷疑「是不是又不舒服？」高國輝一開始否認，後來坦承，賽前背部是有些抽筋。

富邦悍將隊今晚以8：4擊敗統一獅隊，高國輝在首局開轟，加上林哲瑄3局陽春砲，一度取得2：0領先，4局上雖被追平，但4、5局又各攻回2分，李宗賢在8局下也有陽春砲演出，維持領先到最後。

首局的全壘打是高國輝下半季的第14轟、本季第22轟，衝上聯盟第四，威脅全壘打王寶座，高國輝表示，自己不會太在意全壘打王，「太過追求全壘打，反而會影響打擊、選球，當下該做什麼，就全力去做。」

賽後被問到是不是身體「又不舒服」？高國輝一開始說：「沒有啦。」後來說明，昨天腰有點不適，今天賽前背部也有些抽筋，猶豫是否出賽，也做好準備「一不對勁就換人」，不過透過局間調整，仍打滿整場。

高國輝說，賽後還是有點不舒服，「明天會去針灸，我每周都還是要去針灸一下。」