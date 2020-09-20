中職／復出飆11K奪勝 羅力不介意隊友失誤

休息11天後，富邦悍將隊洋投羅力今天返回投手丘對上統一獅隊，開局就飆出3連K，最終7局失兩分非責失的表現，也帶領球隊以8：4贏球，羅力則拿下相隔近2個月的勝投。

羅力先前因被強襲球擊中，球團保險起見讓他多休幾天觀察，羅力表示：「感覺很好，上周練球狀況不錯，也做了一些修正，今天也有點壓制力，準備好正常輪值，感謝教練團多給我一點時間休息。」

羅力不只有點壓制力，開賽連續解決9人次，直到4局上被敲兩安後，又因隊友失誤，丟掉2分，羅力表示，失誤是棒球比賽的一部分，「大家都想做好，我也會失投、也會犯錯，還是專注在接下來的每顆球。」

羅力5到7局僅被再敲出1安，復出首戰，投103球，飆出11次三振，被敲4支安打，失掉2分非自責分，拿下個人本季第5勝。

這也是羅力自7月30日後的第一次勝投，他表示：「距離上次勝投是有一陣子了，不過我不會懷疑自己，還是準備好每一場比賽，接受教練團給我的下一次任務。」

4局高國麟的失誤導致失分，也在局中被換下場，總教練洪一中表示，球隊守備如果出狀況，很可能會停不下來，「看到他當下已經慌了，就換下來，選手也都知道，他繼續一直想，可能再發生。」