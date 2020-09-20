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中職／不受爭議影響 雷艾斯完封猿隊奪首勝
中信兄弟隊未受抗議事件影響，雷艾斯來台第二戰就繳出9局完封的表現，加上打線在前4局就攻下6分，最終以6：0擊敗樂天桃猿隊，兩隊同為19勝，不過兄弟敗場較少，站上第三名。
兄弟在主場迎戰樂天的三連戰最終場，第3局靠著雙盜壘戰術成功，攻下3分，4局下從王威晨開始，連四棒敲安，再攻3分，早早取得領先。
雷艾斯開賽連續解決12人次，直到5局上才因保送讓對手上壘，7局上2出局後，無安打被陳俊秀破功，不過全場也僅被敲出2安，送出7次三振，另有3次保送，無失分，拿下來台首勝。
兩隊三連戰的首戰才出現過本壘攻防爭議，今天又出現兩次爭議，6局下吳東融疑似遭觸身球，猿隊用完挑戰權，總教練曾豪駒仍上場抗議，最終改判界外球，而9局曾豪駒又出來詢問陽耀勳衝二壘是否出局，兩次抗議都引起現場球迷不滿。
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