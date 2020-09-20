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中職／挑戰權用完 曾豪駒兩度上場抗議判決
中信兄弟隊今年與樂天桃猿隊交手爭議畫面多，18日才出現本壘攻防衝突，今天6局下吳東融疑似遭觸身球，猿隊總教練曾豪駒上場抗議後改判，引起現場兄弟球迷不滿。
6局下輪到吳東融打擊時，卡本特的失投球疑似擊中吳東融，主審楊崇輝判定觸身球上壘，猿隊已用完2次挑戰權，且未達到7局不得由裁判主動執行審視權，不過總教練曾豪駒仍上場抗議，引起現場球迷不滿。
曾豪駒與裁判群激烈抗議，而裁判經過兩次會議後，改判界外球，吳東融需繼續打擊，這也讓中信總教練丘昌榮不滿，上前了解為何改判，不過比賽仍繼續進行，衝突未擴大。
9局上兄弟已取得6：0領先，猿隊楊瑞承敲滾地時，一壘跑者陽耀勳衝往二壘，被封殺出局，曾豪駒再度上場，要求檢視是否確實出局，不過裁判群討論後，未接受猿隊抗議。
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