中職／洋投差很大 悍將大變身

富邦悍將隊上半季戰績墊底，不過下半季打出競爭力，目前戰績暫居第二，距離「20勝」的關鍵勝場也僅差1勝，總教練洪一中認為，各隊戰績相差不大，一周就可能翻盤。

上下半季戰績差別最大，洪總認為主要在於投手陣容，尤其下半季補足洋投後，較不需擔心先發，「打線其實差不多，而一場比賽投手占了七、八成，而且是一環扣一環，先發如果有狀況，就需要牛棚去補。」

悍將隊上半季洋投幾乎只有索沙一人獨撐全場，羅力開季較晚、伍鐸上半季戰績更是淒慘的2勝8敗，也在下半季補進邦威、奇優力後被註銷。

悍將隊目前下半季投手整體防禦率4.00，四隊中排名第二，先發投手防禦率3.88同樣排第二，比起上半季先發投手的5.94防禦率，有不小的提升。