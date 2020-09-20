中職／不在意先20勝 林岳平目標穩定打整季

統一獅隊上半季戰績第三，下半季卻打出第一名的好成績，更在9月16日率先拿到20勝，總教練林岳平認為，陣中年輕球員本來就有能力、有天賦，透過時間、賽事經驗的累積，逐漸磨合出理想陣型。

獅隊上半季靠著林安可、蘇智傑的打擊大爆發，打出競爭力，不過下半季林安可長打熄火，林岳平認為不需要特別擔心，「遇到低潮他也想改變策略，做出不同貢獻，這是好現象，還繼續讓他上，讓他試著面對。」

下半季獅隊換唐肇廷、郭阜林等人補上欠缺的砲火，林岳平表示：「有人低潮，就由其他人補上，就慢慢打上去，球隊目前陣型配合得好，彼此能夠互補，也有良性競爭。」

獅隊能夠居第一，林岳平認為主要在於攻守平衡，打擊低潮的時候，投手群能夠鎖住失分，等待反擊，而投手低潮時，打擊也能用火力掩護。

不過想要拉開與其他隊的差距，林岳平認為難度不小，「從戰績可以看出，目前四隊戰力平均，只是起步有快、有慢，重點是如何穩定的打完一整季。」