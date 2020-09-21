中職／大王從4割到1割 台灣環境讓打者太舒服

只是，前者是他在中職生涯成績，後者是日職生涯成績，數據差了十萬八千里。(日職數據統計至19日)

還記得嗎？上禮拜三王柏融難得先發，5局上兩出局二、三壘有人，王柏融遭軟銀中繼投手泉圭輔三振，斷送大好建功機會，3打數0安打，馬上就被火腿監督栗山英樹換下場，這是很大的警訊，比賽才打到一半就被換下來，代表火腿教練團對王柏融的耐心已到了極限，接下來考驗只會愈來愈嚴峻，機會只會愈來愈少。

畢竟，在這一戰結束後，王柏融58打數只勉強擊出9支安打，累計打擊率0.155，而且竟然只有一支長打，是一支二壘安打，打下區區2分打點，上壘率0.210、長打率0.172，即使是以日本本土球員的標準來看，這也是完全不及格的成績，更何況是洋砲。

更慘的是，去年6月14日王柏融對巨人之戰開轟後，接下來463天、176打數都沒敲出全壘打，慘吞49次三振，勉強打下9分打點。

繳出這樣慘澹成績，相信是當初王柏融挑戰日本職棒，多數台灣球迷所沒預料到的慘況，去年王柏融剛赴東瀛，有著兩年「四割男」威名，不少人預估王柏融新人年能繳出打擊率0.300、15轟的成績，也有人認為沒那麼高，但至少也有打擊率0.280、10轟之譜，結果卻差很大。

王柏融在中華職棒時是何等風光，378場出賽擊出86支全壘打、319打點，打擊率高達.386，還有49次盜壘成功，去日職打個8折應該都還有3成打擊率與單季15~20轟的能力，但結果跟球迷的預期實在相距十萬八千里。 聯合報系資料照片

最關鍵的原因，就是林威助所說的「台、日投手差距」。日職投手水準高出中職好幾個等級，王柏融或許應對日職投手直球還可以應付，但日本投手變化球實在太刁鑽犀利，王柏融經常遭縱向變化球三振，而且日職情蒐完整，投手又能丟到王柏融的死角，讓他幾無招架之力，變化球精準犀利，就能保護直球，讓直球相對更具威力，這是不少中職投手所欠缺的技能。

再來就是日職野手的守備功力，眾所周知，左打的王柏融屬拉回型打者，在中職，王柏融經常打穿一、二壘防線形成安打，但在日職可就行不通了，打到這方向往往是球去找手套，只有出局的份，因為日職野手守備能力確實優於中職。

還有一個因素是比賽用球，日職比賽用球系數換算成中職檢測標準，推測不到0.560，應略高於0.550，但在中職期間王柏融打的比賽用球，係數最高竟然達0.576，擊球飛行距離差了數公尺，擊球初速也差很大，因此，王柏融在中職很容易打穿一、二壘防線，因為內野手根本沒時間反應，連移動腳步接球的機會都沒有，但在日職結局是出局。

比賽用球係數影響的還有守備佈陣、全壘打產量，在中職，當王柏融打擊，外野手幾乎都站到全壘打牆前，所以他經常擊出掉在內、外野手之間的安打，再不然就是直接掃出全壘打牆外，但在日職，常可見王柏融已「開強振」大棒一揮，明明就有咬中球心，球就是飛不遠，還離大牆有段距離，日職外野手看到王柏融打擊也不會守太深，掉在內、外野手之間的安打機率不高。

最後就是心理因素，王柏融帶著廣大台灣球迷的期待挑戰日職，只許成功不許失敗，畢竟是連兩年打擊率破4成的頂尖打者嘛，新人王、年度MVP、打擊王、安打王、全壘打王、打點王全拿過，外加外野手金手套獎，單季最多31轟、24盜，簡直就是全能型球員，球迷封他「世界的大王」，在還沒打日職之前絕非溢美之詞。

是貧窮限制了想像？還是中職打者陷入內捲化危機？「世界的大王」怎麼連成為火腿隊的先發都那麼困難？ 聯合報系資料照片

去年王柏融剛到日本打得還不錯，直到6月16日打擊率還有0.300，可是他從去年7月8日至今，跨季112打數竟然只擊出16支安打，你沒看錯，「世界的大王」在過去14個月打擊率只有0.143，導致王柏融愈打愈沒信心，打擊機制不如過去巔峰時期，出棒不如他在中職那麼果斷，愈打愈糟，陷入泥淖。

近幾年中職產出好幾名「四割男」，全壘打滿天飛，投手防禦率暴高，讓球迷誤以為台灣打者大躍進，本土投手大退步，然而近年國內最強打者王柏融到了日職卻踢到鐵板，深層原因是中職是一個對打者太友善，對投手相當嚴苛的超級打者聯盟，無論是比賽用球、好球帶、野手守備穩定性、場地平整度、投打對戰次數太頻繁，都讓打者打擊數據過度「美化」，過去在中職打擊率超過0.300就算強打者，這幾年打擊率0.300只是普通打者，實在是很弔詭的事情。

身為洋砲，王柏融成績若在巨人、軟銀這樣的大球隊，應該早就不在一軍陣容，火腿算是給他不少機會發揮，接下來王柏融面臨的處境只會愈來愈嚴峻，如果他無法在日職打出一片天，未來中職打者將難再輸出日本。