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日職／帶領巨人走不同的路 原辰德做對3件事

聯合新聞網 / Hiyan
讀賣巨人本季在戰力下滑的情況之下，還能連續兩年蟬聯中央聯盟優勝，督監原辰德的調兵功力是最大的關鍵。 歐新社資料照片
讀賣巨人本季在戰力下滑的情況之下，還能連續兩年蟬聯中央聯盟優勝，督監原辰德的調兵功力是最大的關鍵。 歐新社資料照片

巨人隊在上週對戰阪神取得連勝之後將優勝的魔術數字點燃（※19日止M34）。儘管一度吞下3連敗，不過領先第二名的阪神虎仍有9.5場勝差，連續兩年蟬聯中央聯盟優勝已經是十拿九穩。

巨人隊看似風光，但他們能夠創造出獨走的態勢，其實跟季前許多專家球評的預測有一段落差。最大的原因出在15勝的山口俊離隊前往大聯盟挑戰，FA市場上的補強又全數落空，在戰力有減無增的情況下，面臨到橫濱DeNA、阪神的挑戰，巨人優勢更少了。

然而這些問題彷彿都沒有存在過，被公認為最大的功臣是監督原辰德的知人善任以及調兵遣將的功力。

打線之中，「三劍客」其實從開季至今都維持穩定狀態的只有四棒岡本和真，坂本勇人、丸佳浩開季之初狀況其實都不好，開打前感染新冠狀肺炎的坂本勇人打擊率甚至一度掉到2成出頭。攤開目前的打擊排行榜，前10名都沒有巨人隊選手，最好的丸佳浩0.282已經排到第14名，因此如何確實掌握每個選手的狀況做調度，考驗的就是監督的功力。

巨人隊游擊手坂本勇人受到新冠肺炎影響，康復之後的表現受到影響，雖然後來努力追趕還是跟去年相差很多，本季至今打擊率.265、全壘打15支、打點37分。 歐新社資料照片
巨人隊游擊手坂本勇人受到新冠肺炎影響，康復之後的表現受到影響，雖然後來努力追趕還是跟去年相差很多，本季至今打擊率.265、全壘打15支、打點37分。 歐新社資料照片

以結果來看 原辰德做對了三件

首先，原辰德大幅強化巨人隊的防守能力奏效。巨人隊陣中坐擁打擊「三劍客」岡本和真，坂本勇人、丸佳浩，本季團隊全壘打數95轟居兩聯盟第一，看似是一支攻擊型的球隊。不過巨人最大的優勢其實在防守，團隊失誤數只有20次，是兩聯盟最少，跟最多失誤的阪神虎隊56次比較足足只有大約1/3。再跟巨人自己相比較，去年團隊單場0.5次（總失誤數72次），今年驟降到單場只有0.26次。過去一向給人「重攻輕守」的巨人隊，在原辰德嚴格要求之下，打造了銅牆鐵壁的防守，搭配以菅野智之為首的堅強投手戰力，在央聯打遍無敵手。

第二是原辰德發揮自己的編成大權，季中從樂天交易到高梨雄平、惠勒（Zelous Wheeler）這一投一打。高梨雄平出賽24場只失掉2分，拿下13個中繼點、防禦率0.86，稱得上是牛棚MVP。惠勒打擊率0.264、8支全壘打、24分打點雖然沒有特別突出，不過他卻有關鍵時刻建功的能力。加上原本備受期待的洋砲帕拉（Gerardo Parra）表現不佳又因傷長期缺陣，在疫情影響不易補新洋將的情況下，能從國內其他球團交易到惠勒，絕對是巨人隊的一大勝利。

惠勒被交易到巨人後，不但擔任隊上的氣氛大師，攻擊方面也頗有貢獻。 歐新社資料照片
惠勒被交易到巨人後，不但擔任隊上的氣氛大師，攻擊方面也頗有貢獻。 歐新社資料照片

第三是FA補強一敗塗地之後自家系統選手的培養成功。在陽岱鋼下二軍之後，育成選手出身的松原聖彌第一次升上一軍就抓住機會成為固定先發，已經出賽42場比賽。另一名育成出身的增田大輝，也在原辰德的善用之下成為巨人隊的「王牌代跑」，以代跑身分跑出16次盜壘成功，緊追在固定打阪神第一棒的近本光司之後。吉川尚輝、大城卓三兩名巨人系統培養出來的左打者更是在9月之後大爆發，成為巨人隊近期衝出9連勝、迅速甩開其他球隊的關鍵。

投手方面，2020年巨人隊也有重大收穫。20歲的戶鄉翔征不過是名職棒二年級生，選秀順位也只排在第六指名，卻已經投出7勝4敗、防禦率2.97的成績。原本被期待填補山口俊缺口的是洋投桑奇斯（Ángel Sánchez），卻沒想到真正的「後山口強投」是戶鄉翔征，在巨人投手群已經躍居為僅排在菅野智之後的第二號投手地位。另外一個21歲的大江竜聖，2016年選秀第六指名，投出9次中繼成功、防禦率2.70，在專門對付左打的「左殺」角色上扮演相當稱職。

巨人隊過去總給人花重金補強的印象，卻在去年底FA市場上瞄準的美馬學、鈴木大地等FA好手全數落空之後，靠著培養新血成功，可以說是巨人軍隊史上相當特別的一年。9月11日，超越了長嶋茂雄、川上哲治等名將，以1067勝成為巨人隊史最多勝監督的原辰德，正在帶領巨人軍走一條不同的路。

讀賣巨人 坂本勇人

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