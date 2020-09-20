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日職／打點、長打都來 王柏融先發有貢獻
日本火腿隊今天續戰羅德隊，台將王柏融擔任先發第六棒、左外野手，2打數敲出1支二壘打，首局在滿壘時以高飛犧牲打敲回1分打點。兩隊廝殺到延長賽，羅德在10局靠加藤翔平的三壘打攻下2分，終場以5：3逆轉擊敗火腿。
火腿的3分全在第一局攻下，連續四棒敲出安打先得到1分，王柏融在一出局、滿壘時上場打擊，掃向中外野遭到接殺，高飛犧牲打帶有1分打點，美馬學的暴投再送對手1分，火腿首局取得3：0領先。
王柏融第四局掃出二壘打，一棒進占得點圈，但這局攻勢在清水優心敲出雙殺打後告終。
第七局則是擔任首位打者，王柏融吞下三振，火腿也在攻守交換時，換上松本剛接替他的守備位置，王柏融此役2支1下班，打擊率升至1成67。
火腿先發投手金子弌大先發2局無失分傷退，由村田透接手投3局沒有掉分，第六局公文克彦登板，遭佐藤都志也敲出兩分砲，也讓兩隊差距縮小到一分差。
第九局玉井大翔把關1分領先，兩人出局遭攻占一、二壘，隨後因捕手清水優心的捕逸加暴傳，讓羅德跑回追平分，進入延長賽決勝。
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