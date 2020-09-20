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中職／獅隊林安可1個月沒開轟 林岳平：用不同方式幫助球隊
統一獅林安可新人球季展現長打火力，一度居全壘打王，但近期打擊熄火、近1個月沒有開轟，獅隊代理總教練林岳平不苛責：「他也曾一人扛起團隊火力」，盼能慢慢找回手感。
中職統一獅隊林安可業餘時期是投打雙刀好手，以投手身分參加選秀獲得獅隊青睞，今年新人球季先專職打者出發，儘管林安可大學時期幾乎已經不練打，但是打擊天賦藏不住，今年也展現驚人長打火力。
林安可今天賽前97場出賽，總計353打數敲出107支安打、26發全壘打，打擊率3成03，球季間很長一段時間為聯盟全壘打王，直到16日全壘打數才被桃猿隊打者朱育賢（目前27轟）追過，讓出全壘打王位置。
林安可近期熄火，上一次開轟已經是8月21日，期間甚至僅出現1支長打（二壘打），打擊表現與之前有點落差。
談起林安可狀況，「餅總」林岳平表示不會苛責，也提到之前打線其他人狀況不好的時候，林安可也曾一個人扛起團隊火力，現在狀況不好，但陣中其他人的火力有銜接起來，也讓教練團有空間和時間給林安可調整。
林岳平表示，觀察林安可最近上場打擊，可能因為狀況不佳影響信心，打擊策略也一直在變，選擇不一樣的攻擊方式，也會短打、想要推進，用不同的形態幫助球隊，「但這也是好現象」。
林安可昨天與富邦悍將隊比賽先發打第5棒，單場4打數沒有敲出安打、吞下1次三振，今天兩隊繼續交手，教練團選擇讓林安可繼續打第5棒，林岳平表示，不會因此把球員冰起來，「要讓他面對，自己走出來，透過持續出賽慢慢找回好手感。」
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