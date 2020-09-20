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中職／郭俊麟復健進度佳 有望加入110年春訓
富邦悍將隊今天宣布簽下具旅外資歷投手郭俊麟，預計會在主場賽事為郭俊麟舉行加盟儀式；副領隊陳昭如表示，郭俊麟復健進度超前，審慎樂觀評估有機會明年加入球隊春訓。
中職富邦悍將隊今天公布簽下季中選秀第2輪選進投手郭俊麟，郭俊麟6月因為手肘韌帶撕裂選擇動刀，球團仍然看好郭俊麟的實力，簽下1.5年合約，一軍月薪新台幣35萬元另有100萬元激勵獎金，復健期月薪12萬元、二軍月薪16萬元，選定球衣背號18號。
陳昭如透露，郭俊麟回報復健進度超前，目前球團評估，郭俊麟最快有機會在明年春訓投入球隊訓練；郭俊麟目前還沒有正式跟球隊教練團見面打招呼，球團有加盟儀式規劃，可能選擇在主場新莊棒球場賽事舉辦。
郭俊麟在球團發布簽約訊息後，也透過粉絲團表示，「我會繼續努力、堅持，用最快最健康的狀況回到場上，用場上的成績回報球團以及富邦的球迷們」，並且感謝大家的關心。
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