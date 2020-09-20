日職／王柏融對羅德先發 第二打席擊出二壘安打

【王柏融比賽表現】

比賽攻防數據

●一局下，火腿隊一出局後，二棒開始發動攻勢，連續四棒均擊出一壘安打，先得一分並攻占滿壘，六棒王柏融上場打擊，中外野高飛犧牲打有一分打點，火腿取得2:0領先，王柏融成為第二個出局數，不計打數有一分打點。後續羅德投手美馬學暴投再失一分，火腿這半局以3:0取得領先。

●三局下，火腿隊維持3:0領先，一出局無人在壘，六棒王柏融上場，擊出右外野二壘安打，攻占二壘。後續未有攻勢，火腿並未得分。王柏融貢獻本季第二支二壘安打，打擊率升至1成69。

【賽前報導】

日本火腿今天與羅德隊進行三連戰最終戰，台將王柏融相隔三場再返先發打線，擔任第六棒、左外野手，將面對羅德先發投手美馬學。

王柏融前一場先發為9月16日，3打數沒有安打，第五局吞下三振後，就由松本剛接替他的守備位置。王柏融在接下來三天不僅未先發，連代打機會都沒有，直到今天才又排上先發打線。

王柏融本季共在一軍出賽33場，62打席、58打數敲出9安打，打擊率1成55，長打僅出現一支二壘打，全壘打尚未開張。

羅德此役由美馬學先發，本季12場出賽拿下7勝2敗、防禦率4.62，本季對戰火腿的兩戰全勝，防禦率僅2.25。