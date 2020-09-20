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中職／郭俊麟也簽了 一軍月薪35萬披悍將18號球衣

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦簽約第二輪選秀郭俊麟。報系資料照
富邦簽約第二輪選秀郭俊麟。報系資料照

富邦悍將隊今天宣布，與第二輪選進的旅日投手郭俊麟完成簽約，一軍月薪35萬、附帶100萬激勵獎金，復健期則是月薪12萬、二軍16萬，雙方簽下1.5年合約，郭俊麟將披上悍將隊18號球衣。

郭俊麟在宣布投入中職選秀同一天，也證實進行右手肘手術，明年才能回到賽場。儘管要等他一年，悍將隊考量到他豐富的國際賽經歷和旅外背景，仍以第二輪指名，並將全力協助郭俊麟復健治療，期盼他能夠早日以健康的身體，在台灣球迷面前展現身手。

1992年在新竹出生的郭俊麟，青少棒時期就讀台中西苑高中，以過人的棒球天分開啟國手之路，入選中華代表隊參加亞洲青少棒錦標賽，2010年起就讀台灣體育運動大學，更開始連年穿上國家隊球衣為國出征，以優異的成績引起國內外球隊的關注。

2014年郭俊麟正式加盟日本職棒埼玉西武獅隊，成為繼悍將隊現任顧問郭泰源之後，第四位加盟西武隊的台灣球員。

國際賽事經驗豐富的郭俊麟，在2014年的第一屆U21世界盃中，先發2場繳出14局僅失1分的超優質成績單，不僅為台灣捍衛了主場優勢，更把首屆冠軍留在台灣，之後也接連入選2014年仁川亞運、2015年第一屆世界12強棒球賽及2017年第四屆世界棒球經典賽。

郭俊麟在今年6月初開刀治療，目前復健進度良好，球團也對他寄予高度期望，並提供完善的復健治療協助。

與郭俊麟完成簽約後，悍將隊今年季中選秀指名的9人，以及2位自主培訓球員均已和球團達成簽約共識，正式加盟悍將隊。

郭俊麟 棒球

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