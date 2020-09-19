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中職／陳韻文驚險救援 林岳平：工作是守勝
統一獅隊今晚靠著潘傑楷的長打帶動攻勢，以7：6逆轉富邦悍將隊，雖然終結者陳韻文丟掉2分才驚險守勝，總教練林岳平認為過程可接受，「重要的是守下勝利。」
獅隊為了尋找一壘可用之兵，今天將潘傑楷拉上一軍，立刻繳出4打數2安打的成績，尤其7局全壘打、9局三壘打，更是逆轉關鍵。
總教練林岳平表示，拉上來就是要給機會，也希望他們能夠把握當下、發揮能力，「傑楷雖然前兩次打得不順，但還是留下來，看後面能不能發揮，結果全壘打、三壘打，成功帶動球隊。」
獅隊9局從潘傑楷的三壘打開始攻勢，接下來陳重羽敲安追平，蘇智傑敲兩分打點三壘打，郭阜林一分打點安打，逆轉為7：4，也把悍將終結者陳鴻文打成敗戰投手。
陳鴻文近兩場敗投，都是輸給獅隊，林岳平認為，沒有特別會打陳鴻文，兩次的狀況也不盡相同。
不過9局下換獅隊派出終結者陳韻文，結果被高國麟敲出陽春砲、李宗賢敲三壘打再掉1分，才守住勝利，拿下個人本季第18次救援成功，林岳平表示：「韻文的工作就是守住勝利，也都盡心盡力，過程可以接受。」
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