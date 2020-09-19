中職／二軍待到「想放棄」 潘傑楷一軍開轟很感動

統一獅隊潘傑楷從7月3日後就待在二軍，心態一度「想放棄」，今天首次回到一軍，先發第八棒、二壘手，立刻為球隊貢獻，比賽後段的兩支長打，點燃攻勢，最終以7：6逆轉擊敗富邦悍將隊。

潘傑楷前兩打席面對陌生的洋投奇優力，分別是飛球出局、三振，不過7局上先從林晨樺手中敲出陽春砲，幫球隊追到1分落後，9局又從陳鴻文手中敲出三壘打，帶動單局4分攻勢，將分數逆轉為7：4。

這一勝讓獅隊續保上半季的一，潘傑楷表示：「接到電話的時候，很感謝教練團在這關鍵的時刻，願意把我拉上來。」不過太久沒在一軍出賽，潘傑楷一開始守備有些緊張，前兩打席也未能發揮，直到第3打席遇到熟悉投手，才找回二軍的好手感。

7局的陽春砲也是潘傑楷本季首轟，加上獲選單場MVP，他說：「很感動，因為是下半季第一次上來，在二軍的過程，老實說很難熬，也感謝二軍教練團的幫助，心態上其實一度想要放棄。」