中職／延長10局代打開轟 廖健富一歸隊就當止敗英雄

樂天桃猿隊的連敗之旅，靠今天重返一軍的捕手廖健富來畫上句點，他在延長10局代打敲出陽春砲，砲轟中信兄弟隊終結者李振昌，助猿隊以4：3力克兄弟，中止本季最長的5連敗。

兄弟在第二局先馳得點，陳家駒以安打送回三壘上的許基宏，猿隊則在三局上靠陽耀勳的陽春砲追平，五局郭嚴文、林泓育串聯敲出安打，進占二、三壘後，陳晨威以游擊方向滾地球送回超前分。藍寅倫第六局敲出安打，朱育賢補上二壘打、猿隊添第3分。

猿隊先發投手翁瑋均前5局只被敲出3安打、失1分，但3：1的領先在第六局失守，一出局後被周思齊、陳子豪連兩打席開轟，比分瞬間回到3：3，翁瑋均先發5.1局失3分退場，連續三戰向單季10勝叩關失敗，想成為史上第三位以21歲之齡完成10勝球季的投手還要再等等。

兄弟先發洋投羅傑斯先發8局，被敲8安打、失3分，同樣無關勝敗。

九局下，兄弟有機會結束比賽卻錯過機會，猿隊終結者陳禹勳在兩出局後出現危機，先對江坤宇投出觸身球，再接連讓陳家駒敲出安打、王威晨保送上壘，滿壘局面，兄弟推出代打有口碑的蘇緯達，陳禹勳在高壓下飆出關鍵三振，比賽進入延長，反倒輪到廖健富代打，面對兄弟終結者李振昌開轟。

廖健富在9月2日因左膝不適降下二軍，本周先在二軍展開復健賽，直到今天才重新登錄一軍名單，就在關鍵時刻建功，一棒幫助球隊結束連敗。