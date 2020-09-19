中職／潘傑楷返一軍立功 獅隊逆轉勝悍將

統一獅隊潘傑楷今天才升上一軍，立刻用球棒用球隊貢獻，4打數2安打，2支都是關鍵長打，幫助球隊以7：6逆轉富邦悍將隊，獲選單場MVP，也為自己卡位一壘位置留下好印象。

悍將隊首局靠著ˋ支安打，攻下2分，獅隊雖然在3局上攻下2分追平，不過4局下申皓瑋安打、6局下高國麟高飛犧牲打，各有一分打點，悍將隊又取得4：2領先。

獅隊7局上靠著潘傑楷的本季首轟、左外野陽春砲，拉近到1分差，9局上面對陳鴻文，潘傑楷又敲出中外野深遠飛球，彈出申皓瑋手套，形成三壘打，陳重羽敲安追平比數，接下來蘇智傑敲兩分打點三壘打，郭阜林一分打點安打，逆轉為7：4。

潘傑楷前次一軍出賽是7月3日，賽前一軍打擊率1成54，獅隊正在測試能夠扛起一壘攻擊火力的人選，因此將他從二軍拉上，下放鄧志偉，不過今天潘傑楷擔任先發二壘手，後段移防一壘。

獅隊終結者陳韻文在9局下登板，先被高國麟敲出陽春砲，三振掉申皓瑋後，又對陳凱倫投出保送，范國宸短打推進，李宗賢敲三壘打再添1分，最後讓張進德敲出滾地，驚險拿下個人本季第18次救援成功。

悍將隊先發投手奇優力本季第二次出賽，繳出6局失2分（1責失）的優質先發，無關勝敗，有4次三振，不過控球略有不穩，出現4次四壞保送。