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日職／吳念庭先發3打數敲1安打 打擊率升1成67
西武獅隊今天以3：6不敵歐力士隊，台將吳念庭先發出賽，3打數敲出1安打，打擊率從賽前的1成43上升為1成67。
西武與歐力士今天進行三連戰的第二戰，吳念庭擔任先發第八棒、三壘手，面對歐力士先發投手山﨑福也，前兩打席都是飛球出局，直到第八局換投後，吳念庭終於突破，敲出中外野方向安打。
西武洋投諾林（Sean Nolin）先發5.1局，第六局留下滿壘局面退場，接手的宮川哲被洋砲羅德里奎茲（Aderlin Rodriguez）敲出二壘安打，打破1：1平手僵局，歐力士第六局攻下3分，第七局追加2分，拉開領先差距。
西武以1：6落後進入第九局，最後反撲只靠栗山巧敲出兩分砲，無力扭轉戰局。
山﨑福也先發7局，只被敲出4安打、失1分，隊友火力支援來得及時，助他摘下本季第3勝。
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