中職／周蕙「劈腿」開球 指定張進德接捕

「美聲天后」周蕙今天擔任富邦悍將隊開球嘉賓，投球前先上演「劈腿」動作，沒有投球經驗的她還能直接將球投進手套，對自己表現還算滿意，「有比瑪麗亞凱莉好。」

富邦悍將隊與富邦證券共同舉辦「G!POP流行音樂節」，今天賽後邀請周蕙及「搖滾教父」姚可傑演唱經典曲目，周蕙也擔任賽前開球嘉賓。

由於沒有投球經驗，周蕙特別搜尋名人開球影片做功課，看到歌后瑪麗亞凱莉開球時直接砸向草地的影片，她提醒自己「表現不要低於瑪麗亞凱莉就好」，最後站在投手丘前，直接投進捕手張進德的手套。

棒球是周蕙「最有感」的運動，原因是小時候就會起床看國際賽，長大開始工作後，也會關注中華隊在國際賽事的表現，這次開球特別指定張進德接捕則是朋友建議，「他們說張進德是很厲害的選手，叫我一定要選他。」