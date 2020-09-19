中職／出局比Safe 陳凱倫被虧：哪一隊的？

富邦悍將二壘手陳凱倫昨天在對手衝二壘時，在游擊手後方比出「安全上壘」手勢，被隊友拿出影片狂虧，就連老婆都笑他：「你是哪一隊的啊？」

悍將隊昨天在主場面對統一獅隊，8局上獅隊跑者搶攻二壘，游擊手李宗賢觸殺出局，沒想到在後方的陳凱倫先比「安全上壘」，後來才比「出局」手勢。

陳凱倫這尷尬的一幕不僅在網路上引起討論，就連回家後老婆也拿影片給他看，陳凱倫笑說：「其實我當下也不知道自己比了什麼，我在場上比較激動，那時候場面也比較激情，看影片才知道做了什麼動作。」

不僅被老婆虧，陳凱倫今天來到球場也一直被隊友虧，陳凱倫說：「每個人都在跟我說，就是很自然的動作，其實我自己也在笑啦。」

陳凱倫上下半季打擊成績差很大，上半季打擊率僅0.069，敲出2安，下半季至今打擊率3成68，敲出11安，還有21打點，表現倒吃甘蔗。

陳凱倫認為技術上沒有太大調整，最大不同是心態，上半季知道自己機會不多，上場就急著求表現，不料成績反不如預期，後來到二軍調整，陳凱倫開始「跟自己聊天」，告訴自己這樣的心態沒有幫助，「放慢腳步，一步一步來。」

陳凱倫認為，來到球場還是要「保持開心」，如果心態不佳，做什麼都不對，「這點每個領域其實都一樣。」