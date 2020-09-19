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中職／最資深土、洋投五度對決 羅力前四次都贏嘟嘟
統一獅與富邦悍將隊之戰，明天由潘威倫與羅力上演年資最深的先發土投與洋投對決，兩人生涯曾四度同場先發，羅力取得4戰全勝，且4戰全數都是優質先發。
羅力本季壓制力不如以往，至今僅收4勝8敗、防禦率4.69，前一場先發為上周二（9月8日），他因強襲球直擊右手肘傷退，本周的出賽也推遲，直到明天上場把關三連戰的最終戰。
獅隊推出潘威倫先發，這也將是他與羅力的第五次同場交手，兩人從2015年起共四度同場先發，羅力收下4勝，3場投滿7局、1場投6局，潘威倫則是吞下3敗，就看這次能不能扳回顏面。
樂天桃猿與中信兄弟隊明天一戰由卡本特對上雷艾斯，卡本特近況不俗，近5場出賽有4場優質先發，前一戰原本就有機會拿下第8勝，他對悍將隊先發6局僅失1分，帶著4：1領先退場，球隊打到九局下兩出局還握有1分領先，最終卻遭翻盤，卡本特也失去勝投。
卡本特本季對兄弟出賽7場（6場先發），拿下3勝2敗、防禦率2.17，優於對悍將隊的5.53和對統一獅隊的4.31，挨了9發全壘打僅1轟出自兄弟打者，為張志豪在8月16日敲出的陽春砲。
雷艾斯前一場先發為9月10日，也是他的中職初登板，對手同樣是猿隊，當時先發4局只被敲出2安打、失1分，因大腿不適提前退場，本周的先發也往後順延。
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