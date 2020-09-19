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中職／18日本壘攻防爭議 審判委員會確認正確判決

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟與樂天桃猿隊的比賽，昨天再度出現本壘攻防爭議，兄弟總教練丘昌榮還因此遭驅逐出場，聯盟今天上午召開審判委員會，再次確認出局為正確判決。 記者黃仲裕／攝影
中信兄弟與樂天桃猿隊的比賽，昨天再度出現本壘攻防爭議，兄弟總教練丘昌榮還因此遭驅逐出場，聯盟今天上午召開審判委員會，再次確認出局為正確判決。 記者黃仲裕／攝影

中信兄弟與樂天桃猿隊的比賽，昨天再度出現本壘攻防爭議，兄弟總教練丘昌榮還因此遭驅逐出場，聯盟今天上午召開審判委員會，再次確認出局為正確判決。

兄弟與猿隊才剛在9月10日發生本壘攻防爭議，相隔一周，類似場景再度上演，兩隊昨天在洲際球場交手，一局下陳子豪趁著安打從二壘衝回本壘，捕手林泓育左膝跪下接球刺殺，主審尤志欽判決出局，兄弟提出挑戰，電視輔助判決後維持原判，認定林泓育未阻擋。

兄弟屢次吃虧，丘昌榮氣不過，上場與裁判爭論，因出手推擠而遭判決出場，昨天賽後還準備好影片、援引規則，提出他的不解之處。

聯盟今天發出聲明稿，內容如下

中華職棒大聯盟今(19)日上午召開審判委員會會議，針對昨日洲際球場樂天與中信兄弟例行賽，第一局發生之本壘判決進行討論，認定出局為正確之判決，決議內容如下。

一、依據9月14日季中總教練會議共識，為解釋規則補述3.25(C)4[註]-(跑壘員可能安全得分的狀況)及3.25(C)(6)-(跑壘員可能被判出局之狀況)，達成以下共識：『捕手接球前站位位置並非判定是否違規之唯一依據，捕手觸殺跑壘員時是否封壘、以及跑壘員觸壘與捕手觸殺的先後，跑壘員觸壘前是否先行碰觸「位於本壘板上方之守備員身體部分」亦為認定之依據。』

若捕手先觸殺跑壘員，跑壘員才碰觸「位於本壘板上方之守備員身體之部分」，此時出局成立。

二、依據昨日比賽實際狀況，符合規則補述3.25(C)(6)規定，以及前項共識：捕手先觸殺跑壘員，跑壘員才碰觸守備員身體之狀況，審判委員會議認定現場審視小組維持出局之判決正確。

三、另依據9月14日季中總教練會議共識，樂天隊捕手林泓育接球時之站位，主審於現場亦有嚴正對其提出違規之提醒。

四、以上。

樂天桃猿 林泓育 丘昌榮

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