中職／獅隊一壘人選無解 拉潘傑楷上一軍試試

統一獅隊本季一壘防區不穩定，代理總教練林岳平坦言只能不斷嘗試，今天將潘傑楷拉上一軍也是人選，衝刺階段讓年輕人來，後半段有需要老將經驗會讓高國慶、潘武雄歸隊。

中職統一獅隊本季一壘沒有較穩定出賽的球員，在中職年度獎項金手套及最佳9人一壘手獎從缺，林岳平坦言這個位置是球隊現階段戰力相對不完整的地方，點名陣中陳鏞基、高國慶、潘武雄、吳桀睿、鄧志偉、潘傑楷等人都是人選。

林岳平說，目前不斷嘗試，陳鏞基的身體狀況不允許每場比賽都守備出賽，先前讓鄧志偉嘗試守一壘，但攻擊串聯上表現不是很理想，所以先讓鄧志偉下二軍，拉上可守一壘、二壘、三壘的內野手潘傑楷。

至於老經驗野手高國慶、潘武雄何時歸隊，林岳平表示，高國慶、潘武雄先前幫助球隊穩定戰局，現在是下半季戰績衝刺期，讓年輕球員負責衝刺，高國慶及潘武雄這些老將經驗豐富，若後半段有需要借重他們的經驗穩定軍心，也會讓他們回到一軍。