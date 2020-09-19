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日職／重返一軍出賽 陳冠宇2.1局責失1分下修防禦率

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳冠宇相隔近一個半月再度於一軍登板，投2.1局失2分，防禦率上漲為5.56。 圖／聯合報系資料照片
陳冠宇相隔近一個半月再度於一軍登板，投2.1局失2分，防禦率上漲為5.56。 圖／聯合報系資料照片

羅德隊旅日投手陳冠宇本周三回到一軍，今天面對火腿隊上場中繼，相隔近一個半月再度於一軍登板，投2.1局失2分（責失1分），防禦率從賽前的5.00下修為4.76。

火腿與羅德今天進行三連戰的第二戰，王柏融未排進先發打線，在板凳上待命，倒是陳冠宇率先在第四局登板亮相。

羅德先發投手石崎剛投3局，沒被敲出安打、送出5次三振，但因控球不穩也有5次保送，導致用球數激增，首局也因為兩次保送，讓火腿以兩記犧牲打送回分數，在沒有安打的情況下先馳得點。

石崎剛投3局已用82球，陳冠宇在第四局接手，上場時羅德處於0：1落後，他先以三上三下收拾這局，第五局在一出局後，西川遥輝打穿一、二壘間防線，松本剛以二壘方向滾地球推進跑者，近藤健介接著敲出游擊方向滾地球，原判內野安打，羅德挑戰後改判。

第六局續投，陳冠宇馬上遭遇大麻煩，中田翔、渡邊諒連兩棒敲出安打，無人出局就被攻占得點圈，杉谷拳士代打執行短打、推進二、三壘，亞努耶瓦（Christian Villanueva）獲保送擠成滿壘，火腿推出大田泰示代打，陳冠宇也在此時退場。

東條大樹接手後沒能凍結分數，大田泰示敲出安打，加上外野守備發生失誤，跑回的2分都是陳冠宇的責任。

陳冠宇共用41球投2.1局，被敲3安打、失2分（責失1分），送出1次三振、1次保送，這是他自8月7日以來首度在一軍登板，防禦率從賽前的5.00下修為4.76。

陳冠宇 羅德

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