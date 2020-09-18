中職／「三冠王」德保拉夠威 兄弟賞猿隊5連敗

中信兄弟隊今晚在洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，雖然又出現本壘攻防爭議，導致兄弟總教練丘昌榮遭逐出場，不過兄弟打線大爆發，以13：2擊敗猿隊，拿下2連勝，猿隊吞下本季最長的5連敗。

兩隊在9月10日曾出現本壘攻防爭議，今天1局下再度出現類似狀況，江坤宇敲出左外野安打後，陳子豪從二壘衝回本壘，猿隊捕手林泓育左膝跪下、接到球後刺殺，主審尤志欽判決出局，兄弟立刻提出挑戰，電視輔助判決後，仍維持原判。

丘昌榮不滿上場抗議，但因聯盟日前已強調「輔助判決結果判定後不能抗議」，加上與裁判有肢體接觸，遭一壘審楊崇煇驅逐出場，由首席教練陳江和暫代職務。

繼昨天投手教練佛斯特後，兄弟連兩天有教練被趕出場，球員對此結果也不滿意，一度拒絕回到場上出賽，現場球迷更大喊「球是圓的」。

樂天桃猿與中信兄弟在台中洲際棒球場進行中職例行賽，中信兄弟第五棒陳子豪（後）一局下半在本壘前方遭觸殺。記者黃仲裕／攝影

不過兄弟在1局下攻得3分逆轉，4局敲出6安，包括林書逸的3分打點二壘打在內，攻下4分，7局許基宏兩分砲，8局詹子賢兩分砲加上周思齊陽春砲，徹底拉開差距。

兄弟先發德保拉雖在開賽被連敲3安，丟掉2分，不過接下來連續抓下21個出局數，直到8局上才再被林泓育敲安，總計8局被敲5安、失2分，送出9次三振，拿下本季第13勝，防禦率3.49、三振155次，仍居投手「三冠王」。