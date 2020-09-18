中職／八局攻破猛威爾 洪總：球數多了不難打

富邦悍將隊今天以5：1贏球，中止統一獅隊的3連勝，洋投對決由索沙以8局失1分，技壓獅隊猛威爾，悍將隊打線可以在第八局攻破猛威爾，總教練洪一中點出，「因為球數滿多了，要打他的球不是那麼困難。」

此役前七局都是投手戰基調，猛威爾僅在七局下因林益全陽春砲失分，但八局下戰局風雲變色，悍將隊單局6支安打敲回4分，決定比賽勝負。

洪一中表示，「猛威爾的球速沒有很快，變化也不大，球員一開始打不好，可能因為球靠近打者才變化，擊球點不好掌握。」第八局可以突破封鎖，他指出，「他不是三振型的打者，球數多了、比較累的話，要打到他的球不是那麼困難。」

悍將隊從第八棒陳凱倫到第三棒高國輝，連續五棒敲出安打，也打退了猛威爾，此役留下7局被敲9安打、失5分，吞下第3敗，在中職的勝場還沒開張。

獅隊此役原有機會成為先得分的一方，但蘇智傑兩次本壘攻防戰都在本壘遭觸殺出局，反倒讓七局下敲出陽春砲的林益全，為悍將隊先馳得點。

洪總賽後也提到第一局的本壘攻防戰，認為蘇智傑跑得有點勉強，「看到暴投就往前衝，衝到一半看到不是漏得很遠，煞車也來不及。」但他說這不能算蘇智傑的跑壘失誤，「只能說鬥志很好，蘇智傑本來就是鬥志很好的選手。」