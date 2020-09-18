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中職／悍將八局灌4分 索沙8局失1分收第11勝
富邦悍將隊洋投索沙今天再飆好投，今天對統一獅隊先發8局僅失1分，隊友在八局下敲出6安打、打下4分，終場以5：1贏球，中止獅隊的3連勝。
索沙以111球投完8局退場，被敲7安打、失1分，投出7三振、1保送，拿下本季第11勝。
此役前六局兩度出現本壘攻防戰，結局都是蘇智傑出局。第一局蘇智傑趁著林安可的安打直衝本壘，遭觸殺出局；六局上，蘇智傑推進三壘後，吳桀睿突襲短打，林益全接球後傳本壘，主審判決蘇智傑遭觸殺出局，獅隊提出挑戰仍維持原判。
兩次在本壘攻防戰中不失分，悍將隊也在第七局終於打破鴨蛋，林益全敲出陽春砲、本季第19轟。
蘇智傑前兩次衝本壘都出局，第八局終於沒再失手，先敲出二壘打進占得點圈，郭阜林的安打送回這一分，兩隊以1：1戰平。
悍將隊隨即在八局下替索沙打回勝投資格，陳凱倫、林宥穎、李宗賢、張進德、高國輝連5安打串聯，林益全在兩出局再敲安打「補刀」，悍將隊單局進帳4分，也讓索沙帶著勝投資格退場。
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