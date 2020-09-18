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中職／農曆七月唐肇廷最燙 鬼一般的狀態郭俊佑幫一把

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊外野手唐肇廷。 記者陳宛晶／攝影
統一獅隊外野手唐肇廷。 記者陳宛晶／攝影

今年農曆七月為8月19日到9月16日，這段期間強得跟鬼一樣的男人，首推統一獅隊外野手唐肇廷，打擊率5成41為全聯盟之冠，而他也透露在「外野三鬼」本季都有亮眼表現的情況下，心態調適、狀態調整都經歷一段陣痛期，在鬼月爆發，「算是累積下來的一點小成績吧！」

唐肇廷在農曆七月期間，累積37打數敲出20支安打，打擊率5成41為全聯盟最高，且他在這段時間的18場出賽，其實只有8場是先發，但屢屢能把握替補上場的機會建功，扮演先發、板凳兩相宜的外野戰力。

「上半季以代打為主，很多時候調整比較不容易。」唐肇廷正好在下半季手感升溫，補上蘇智傑、林安可先後陷入低潮的火力缺口，稱職扮演四號外野手。

唐肇廷說：「要謝謝郭教練（郭俊佑），讓我保持在球場上對球的速度感。」上場機會少，唐肇廷請郭俊佑丟球給他打，「請他什麼球都丟，變化球也丟，至少用八分力丟，所以他也是滿累的，幾乎都要催力。」

現在接獲代打任務，他的想法很明確，「上打擊區前，就設定好我的目標是什麼，不可能每次都有成績，但不管有沒有成功，走下來就要想我有沒有做到我的目標。」

獅隊今年外野有陳傑憲、林安可、蘇智傑卡位，唐肇廷勢必要接受角色轉換，他笑說：「三隻年輕又打得好，要接受現實，去調整自己，上半季自己也打得不好，他們的成績就擺在那裡。」

他坦言：「剛開季時不是很適應，前幾年沒有扮演這個角色。」他說自己能做的，就是把自己調適到對的軌道上，「現在會覺得，說不定我很適合外野第四人的角色，找到教練可以用我的點。」

唐肇廷 林安可 郭俊佑

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