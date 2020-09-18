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中職／本壘攻防爭議再現 丘昌榮遭驅逐出場
中信兄弟隊今晚與樂天桃猿隊交手，兩隊在發生本壘攻防爭議後首次碰頭，不料首局再度出現本壘攻防，這次換兄弟衝回本壘遭刺殺，不過經過電視輔助判決後維持原判，兄弟總教練丘昌榮不滿上場抗議，遭驅逐出場。
本月10日兄弟作客桃猿主場，6局下的本壘攻防，主審原判定捕手陳家駒觸殺往本壘跑的陳俊秀，不過猿隊提出電視輔助判決，認定「阻擋」改判安全上壘，此次判決也引起陳家駒是否「封壘」的爭議，聯盟事後召開記者會，認為判決無誤。
今晚兄弟在自家主場與猿隊交手，1局下江坤宇敲出左外野安打，陳子豪從三壘衝回本壘時，遭到捕手林泓育刺殺，方式與10日賽事相似，都是左腳跪下、擋住進壘路線，丘昌榮立刻提出挑戰，休息區的兄弟球員也立刻高舉雙手，比出「阻擋」手勢。
不過最後電視輔助判決維持原判，也讓丘昌榮不滿，再度上場，因聯盟日前強調，輔助判決後不能再上場抗議，丘昌榮也遭到驅逐出場，由首席教練陳江和暫代職務。
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