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中職／6新人註冊60人名單 餅總有用意
統一獅隊今天將四名今年選進的新秀放進60人名單，移出投手洪心騏，總教練林岳平不諱言，「要讓隊上選手知道，球隊不是以年資或待得久，就會給你60人名單的空間。」
獅隊日前已經將張肇元和何恆佑放進60人名單，今天再放進林子豪、李其峰、姚杰宏、許哲晏，也將洪心騏註銷60人名單。
林岳平話說得很直，「有跟公司和教練團報告，不是用會不會上一軍做考量，是要讓隊上選手了解，球隊裡不是以年資或待久，就給你空間在60人名單，而是在練習中、比賽中表現出教練團對你的期待。」
洪心騏在二軍的近四場先發，合計只投9.2局，狂失24分，在二軍的比賽內容，無法讓總教練有能在一軍幫助球隊的期待，遂移出60人名單。
林岳平坦言，對這批新人都不認識，有沒有機會在今年上一軍是未知數，但至少現階段對這批新人有期待值，也希望給選手警惕，「60人名單是要給教練團有期待、有企圖要競爭一軍的。」
首輪指名的林子豪前天前往向台南球場報到，林岳平也談到對他的初印象，「外型看起來有點憂鬱，球場上不是很奔放的類型，和何恆佑是兩種類型。」
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