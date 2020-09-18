中職／不動輪值推子謙、嘟嘟對悍將 獅爭冠照步調走

統一獅與富邦悍將隊今天展開三連戰，獅隊若能在系列賽收下2勝、甚至橫掃，有機會拉開下半季領先，總教練林岳平堅持照著原本的腳步走，「目標是一周可以搶下三勝，可以維持這樣的節奏的話，相信球隊可以一直處在前段班。」

四隊下半季戰績緊咬，都在五成勝率徘徊，直到獅隊近期取得3連勝，與戰績第二的悍將隊擴大為2場勝差，已是下半季罕見的領先差距。

獅隊今天起與戰績第二的悍將隊進行三連戰，有機會甩開領先差距，今天兩隊由洋投交鋒，猛威爾對上索沙。獅隊周六、日的比賽，依序推出施子謙和潘威倫先發。

林岳平表示，「每場比賽都很重要，不是只有這三場，不用去想在這三場拉開差距，而去特別調動輪值，大家都很接近，為了贏這周，下周不見得就會順利。」

林岳平表示，球隊的目標是一個禮拜搶下三勝，「這禮拜對樂天先贏兩場了，這個系列賽最少拿一勝，就可以達成目標了。」

「能橫掃當然更開心 但不能以這樣的想法去做準備。」林岳平表示，現階段還不會去想追求戰績獨走，按節奏每周爭取3勝，預期就能保持爭冠競爭力。