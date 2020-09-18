聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／歸隊收「老皮上一軍」乖乖 林羿豪：肚子餓要吃
富邦悍將隊今天球員異動，叫上捕手戴培峰和投手林羿豪，下放姚冠瑋和游霆崴。林羿豪歸隊看到林宥穎放在他置物櫃上的乖乖，感動的感覺還好，只想到「肚子餓要把它吃掉」。
林宥穎近期在休息室內放了一箱乖乖，許願球隊可以連勝、拿下總冠軍、球員身體健康等，還有一包寫著「老皮上一軍」，他把乖乖放在林羿豪的置物櫃裡，希望他趕緊回到一軍作伴。
林羿豪今天歸隊一軍，已經看到迎接著他的乖乖，笑說：「超多的，吃不完。」被提醒那不是要吃的，他仍說：「肚子餓還是會把它吃掉。」乖乖堆到他的東西沒地方放，順手再往隔壁羅國華的置物隊堆。
至於有沒有感受到林宥穎迫切想要他上一軍的心，林羿豪說：「他應該是想要我陪他釣魚吧！」
林羿豪在8月29日因左大腿拉傷下放二軍，休兩周後開始練投，也趁這段時間調整揮臂動作，「趁這次下去剛好調整，把揮臂修小一點，我的投球節奏，這樣力量會比較好釋放。」
戴培峰在7月底下二軍，待了快兩個月才歸隊，他也透露剛下去時很心急，想快點調整好，也接收很多方法，但都找不到感覺。
「前一個月都沒什麼球感，球看得很清楚，但就是打不好。」戴培峰表示，這樣的狀況直到一個月後才好一點，「自己調整好心情慢慢來，不再多想。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言