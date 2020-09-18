快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／歸隊收「老皮上一軍」乖乖 林羿豪：肚子餓要吃

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊投手林羿豪升上一軍。 記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊投手林羿豪升上一軍。 記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊今天球員異動，叫上捕手戴培峰和投手林羿豪，下放姚冠瑋和游霆崴。林羿豪歸隊看到林宥穎放在他置物櫃上的乖乖，感動的感覺還好，只想到「肚子餓要把它吃掉」。

林宥穎近期在休息室內放了一箱乖乖，許願球隊可以連勝、拿下總冠軍、球員身體健康等，還有一包寫著「老皮上一軍」，他把乖乖放在林羿豪的置物櫃裡，希望他趕緊回到一軍作伴。

林羿豪今天歸隊一軍，已經看到迎接著他的乖乖，笑說：「超多的，吃不完。」被提醒那不是要吃的，他仍說：「肚子餓還是會把它吃掉。」乖乖堆到他的東西沒地方放，順手再往隔壁羅國華的置物隊堆。

至於有沒有感受到林宥穎迫切想要他上一軍的心，林羿豪說：「他應該是想要我陪他釣魚吧！」

林羿豪在8月29日因左大腿拉傷下放二軍，休兩周後開始練投，也趁這段時間調整揮臂動作，「趁這次下去剛好調整，把揮臂修小一點，我的投球節奏，這樣力量會比較好釋放。」

戴培峰在7月底下二軍，待了快兩個月才歸隊，他也透露剛下去時很心急，想快點調整好，也接收很多方法，但都找不到感覺。

「前一個月都沒什麼球感，球看得很清楚，但就是打不好。」戴培峰表示，這樣的狀況直到一個月後才好一點，「自己調整好心情慢慢來，不再多想。」

林羿豪 戴培峰 富邦悍將

延伸閱讀

現場重現／黃浩然雙轟留名之戰 被王柏融、林智平搶走丰采

我是MVP／生涯首次雙響砲 林宥穎卻要趕快忘記

中職／休息室放乖乖 林宥穎盼球隊順下去

影／林宥穎雙響砲 奪單場MVP

相關新聞

中職／本壘攻防角色互換判OUT 聯盟：先被觸殺

上周遇到本壘攻防爭議後，中信兄弟總教練丘昌榮表示：「要把自己練得更強」，不希望因判決影響比賽結果，昨晚本壘攻防爭議幾乎複...

中職／隊友8局及時得分 索沙放心下班

投完八局兩隊一比一平手，已投一一一球的富邦悍將隊洋投索沙，準備好再上戰場，八局下隊友以六支安打灌進四分，他放心將戰局將給...

國中棒球全國賽 明年移師台東

今年4月台東體中及卑南國中分別榮獲「108學年度國中棒球聯賽全國賽」冠軍與季軍，台東縣府成功爭取暌違21年的國中棒球聯賽...

中職／「三冠王」德保拉夠威 兄弟賞猿隊5連敗

中信兄弟隊今晚在洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，雖然又出現本壘攻防爭議，導致兄弟總教練丘昌榮遭逐出場，不過兄弟打線大爆發，以1...

中職／八局攻破猛威爾 洪總：球數多了不難打

富邦悍將隊今天以5：1贏球，中止統一獅隊的3連勝，洋投對決由索沙以8局失1分，技壓獅隊猛威爾，悍將隊打線可以在第八局攻破...

中職／悍將八局灌4分 索沙8局失1分收第11勝

富邦悍將隊洋投索沙今天再飆好投，今天對統一獅隊先發8局僅失1分，隊友在八局下敲出6安打、打下4分，終場以5：1贏球，中止...

中職／農曆七月唐肇廷最燙 鬼一般的狀態郭俊佑幫一把

今年農曆七月為8月19日到9月16日，這段期間強得跟鬼一樣的男人，首推統一獅隊外野手唐肇廷，打擊率5成41為全聯盟之冠，...

中職／本壘攻防爭議再現 丘昌榮遭驅逐出場

中信兄弟隊今晚與樂天桃猿隊交手，兩隊在發生本壘攻防爭議後首次碰頭，不料首局再度出現本壘攻防，這次換兄弟衝回本壘遭刺殺，不...

中職／6新人註冊60人名單 餅總有用意

統一獅隊今天將四名今年選進的新秀放進60人名單，移出投手洪心騏，總教練林岳平不諱言，「要讓隊上選手知道，球隊不是以年資或...

中職／不動輪值推子謙、嘟嘟對悍將 獅爭冠照步調走

統一獅與富邦悍將隊今天展開三連戰，獅隊若能在系列賽收下2勝、甚至橫掃，有機會拉開下半季領先，總教練林岳平堅持照著原本的腳...

中職／歸隊收「老皮上一軍」乖乖 林羿豪：肚子餓要吃

富邦悍將隊今天球員異動，叫上捕手戴培峰和投手林羿豪，下放姚冠瑋和游霆崴。林羿豪歸隊看到林宥穎放在他置物櫃上的乖乖，感動的...

日職／陽岱鋼二軍3安猛打賞 打擊率升至3成09

旅日台將陽岱鋼今天在日職巨人隊二軍出賽，面對樂天隊擔任先發第一棒、中外野手，5打數敲出3安「猛打賞」，其中有2支長打，另...

熱門新聞

NBA／湖人雙星寫意出擊 西區冠軍賽首戰碾壓金塊

FOX體育台傳年底撤台 4點實為內部會議、暫不對外說明

FOX體育台證實撤台消息 有計畫終止在台營運

中職／本壘攻防爭議再現 丘昌榮遭驅逐出場

湖人、金塊雙核心頂尖對決 綠葉表現反成關鍵

NBA／安戴托昆波連莊年度MVP 史上第12人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。