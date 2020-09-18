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日職／陽岱鋼二軍3安猛打賞 打擊率升至3成09
旅日台將陽岱鋼今天在日職巨人隊二軍出賽，面對樂天隊擔任先發第一棒、中外野手，5打數敲出3安「猛打賞」，其中有2支長打，另有1打點，目前打擊率3成09，巨人隊最終以9：10敗給樂天。
陽岱鋼首打席敲出一壘滾地出局，3局敲出右外野安打，並靠隊友回到本壘得分，4局敲出左外野二壘打，5局吞下三振，8局在三壘有人時敲出中外野二壘打，帶有1分打點。
加上今天5打數3安打的表現，陽岱鋼在二軍連3場敲安，打擊率回升到3成09，另有3轟、11打點；陽岱鋼在8月10日被下放二軍，一度因打擊低潮，被下放三軍，所幸在25日回到二軍後，在阿部慎之助的指導下，手感持續加溫。
巨人隊昨天以0：11敗給阪神，中止9連勝，今天對橫濱隊賽前進行6名選手調動，將投手堀岡隼人、捕手小林誠司、外野手帕拉（Gerardo Parra）拉上一軍，田中豊樹、岸田行倫、北村拓己下二軍。
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