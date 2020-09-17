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中職／黃恩賜拿復出後首勝 感謝教練鼓勵
中信兄弟隊投手黃恩賜拿到復出後首勝，但他覺得自己前兩局不是很理想，很謝謝兩位投手教練的鼓勵。
黃恩賜首局被悍將隊打了8人次、失兩分，他說：「前兩局狀況不是很理想，經過雞哥（林恩宇）和佛斯特教練提醒後才回穩。」
林恩宇告訴黃恩賜，「今天這場比賽，不要去管自己的成績，就去『玩』棒球，盡情發揮就好」，這些話讓他更放得開球，2到5局投出球速。
總教練丘昌榮認為，「2局相當關鍵，之後就愈投愈穩，穩定度、自信慢慢回來」；黃恩賜說：「 2局投完其實心情還是有點緊繃，教練鼓勵我不要有壓力，用正面的心態去比賽。」
黃恩賜覺得自己的身體沒問題，6局決定續投，原本也沒有受好球帶影響，「但佛斯特教練被趕出去，其實有影響我的心情，但這不是我們可以改變的，不應該受到這樣的狀況影響」。
6局對蔣智賢投出的保送、有判好球空間，丘昌榮也說：「年輕投手要多學習，盡量不要受場上影響。」
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