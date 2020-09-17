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中職／好壞球是裁判認定的一部分 丘總：只希望能固定

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
中信兄弟總教練丘昌榮。 圖／聯合報系資料照片
中信兄弟總教練丘昌榮。 圖／聯合報系資料照片

針對好壞球的判定，中信兄弟隊總教練丘昌榮說：「這是裁判認定的一環，基本上我們盡量不會去抗議，但希望能固定（好球帶）。」

丘昌榮認為，這場比賽主審的好壞球判定標準不夠一致，「5局前比較寬，5局之後變得比較小，兩邊如果都一樣、都固定的話，就不會有意見」。

丘總也強調，「我們只看自己這邊，不會想裁判對哪一邊比較不公平，但如果固定一點（好球帶），會讓選手比較好判斷、投手的進壘點較好控制」。

兄弟自己也要加油，丘昌榮說：「我們自己必須更努力，其他都沒辦法控制，球隊還有很多地方沒做好，得點圈的部分要加油，投手也要控得更好一點，不會怪任何人。」

【中央社新北17日電】

中職中信兄弟投手教練佛斯特今天因抗議好球帶被驅逐出場，教頭丘昌榮說不會去怪裁判，但大家都想求勝導致有情緒；佛斯特則說教練要為選手出頭，但結束後明天又是新的開始。

此戰6局下兄弟先發投手黃恩賜退場前，兄弟投手教練佛斯特暫停時對主審比出接捕的動作，抗議主審林金達在蔣智賢打席時的好壞球判決，導致保送，被驅逐出場，依聯盟規章將罰款新台幣1萬元。

兄弟總教練丘昌榮賽後表示，感覺主審前5局好球帶比較大一點，5局後就變比較小，「好壞球是裁判認定的一環，基本上我們不會去抗議，兩邊如果都固定，就不會有意見。」

丘昌榮指出，佛斯特被趕出場當下沒有看到，因為在討論下一個要上去的選手，「轉過去時他（佛斯特）已經被趕出去了。」至於兩邊好球帶是否一致，丘昌榮則說不會去看另外一邊，也絕對不會認為裁判有偏袒對手。

丘昌榮說：「好壞球真的很難，裁判也都很辛苦，只是說大家都想求勝，都會有情緒，到這邊就好了，之後我們自己努力，其他的沒辦法去控制，我們自己也有很多地方要加油，比如說得點圈攻擊、投手再控好一點，不會去怪裁判。」

佛斯特則回應，並沒有針對主審個人，只是投手會因為一個判決被影響，氣勢就被逆轉過去。佛斯特指出，自己不是很情緒化的個性，「但當下覺得是時候出來釋放了，這就是比賽一部分，身為教練要為選手出頭，但明天又是新的一場比賽。」

黃恩賜表示，其實本來沒有受到好球帶影響，不過佛斯特被趕出去、自己退場之後，「其實有影響我的心情，覺得不太高興，不過這不是我們選手可以改變的，不應該受到這樣的狀況影響。」

丘昌榮 中信兄弟 黃恩賜 蔣智賢

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