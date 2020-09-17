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中職／佛斯特抗議好壞球 當下不知道自己被驅逐出場
中信兄弟隊投手教練佛斯特抗議好壞球、被驅逐出場的當下，並不知道自己被趕出去，因為根本沒看到主審的警告，但他說：「就算看到，還是會做一樣的反應。」
佛斯特強調，自己沒有針對任何個人，「單純是對棒球比賽的情緒，當任何一位投手若因為判決而氣勢不同時，我會有特別的情緒」。
6局下，黃恩賜對蔣智賢投到2好3壞、被判定壞球保送的那一球，佛斯特說：「當下看覺得有好球的空間，馬上進去休息室看電視重播，覺得就是好球。」
佛斯特單純覺得這一球可能會讓氣勢翻轉，所以有一些手勢，「不是針對人，而是當下的情緒，這也是棒球比賽的過程」。
佛斯特認為，不可能讓選手做這樣的舉動，教練就是要跳出來出一口氣。
佛斯特說：「平常有在看比賽的人都知道，我不是情緒化、外放的個性，但當自己有些失去情緒的時候，就是該釋放出來的時候。」
雖然這些都是比賽的一部分，但佛斯特認為，「裁判標準如果一致、穩定，會更好一些」。
因為沒有盯著主審看，佛斯特下來時，特地問翻譯，「我被趕出場了嗎」，確認後才知道，他說：「沒有特別衝動的情緒，比賽結束、過了就過了，明天又是一場新的比賽。」
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