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中職／兄弟打線捧場 黃恩賜拿復出首勝

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
富邦悍將對上中信兄弟的比賽晚上在新莊棒球場開打，中信兄弟派出投手黃恩賜擔任先發。記者林伯東／攝影
富邦悍將對上中信兄弟的比賽晚上在新莊棒球場開打，中信兄弟派出投手黃恩賜擔任先發。記者林伯東／攝影

中信兄弟富邦悍將隊今晚在新莊棒球場交手，兄弟先發投手黃恩賜拿到重回一軍後的首勝，兄弟以10：4擊敗悍將隊、中止2連敗，並中斷悍將隊3連勝。

黃恩賜上半季拿到7勝，但教練團設定他整季投球局數不得超過150局，7月29日讓他下二軍，休息50天後重回一軍。

黃恩賜在12日對統一獅隊先發，但比賽因雨保留，今晚再度登板先發，首局被李宗賢敲安、高國輝擊出全壘打失分，2至5局僅再被申皓瑋擊出安打，沒有失分。

儘管首局就失守，但兄弟打線很捧場，2局下陳子豪擊出3分砲，3局下再以3次保送及王威晨安打、陳子豪二壘打攻進4分。

6局下，黃恩賜保送蔣智賢，再被林益全敲安、暴投及申皓瑋內野滾地球失1分後退場，悍將隊接著又以滾地球打回第4分。

兄弟在9局上靠周思齊二壘打、詹子賢江坤宇安打及保送、暴投追加3分，力保黃恩賜勝投穩穩入袋。

黃恩賜投5.1局，被擊出5支安打、投出6次三振、3次保送，失4分皆為責失，拿到個人本季第8勝。

陳子豪此戰連3打數都是長打，除了2局全壘打，3、6局都擊出二壘打，單場貢獻5分打點，獲選單場MVP。

【中央社新北17日電】

中華職棒今天在新莊棒球場的賽事，中信兄弟陳子豪轟出3分砲，且演出猛打賞包辦5分打點，助球隊以10比4擊敗富邦悍將，兄弟先發投手黃恩賜奪下回歸一軍後的第1勝。

悍將1局下靠著高國輝轟出2分砲，取得領先；不過2局上兄弟的陳子豪轟出3分全壘打，一棒逆轉比數；3局上許基宏擊出的球造成游擊手李宗賢傳球失誤得1分後，出現2次保送，陳子豪敲出二壘安打，送回2分，之後再利用投手暴投得1分，兄弟取得7比2領先。

悍將6局下反攻2分；不過兄弟9局上周思齊、詹子賢及江坤宇都敲出安打，加上投手王尉永2次保送、1次暴投，再得3分。終場兄弟就以10比4擊敗悍將，中止2連敗，悍將的3連勝也止步。

陳子豪此戰4打數敲出3支安打，包辦5分打點，獲選為單場MVP。陳子豪表示，這場打擊狀況還不錯，「不過很常好了一場，之後又好幾場沒有安打，要想辦法保持，這是比較難的。」

兄弟先發投手黃恩賜用89球主投5.1局，被敲5支安打，投3次保送、6次三振，失4分，奪下本季第8勝、回歸後首勝。黃恩賜9月12日回到一軍，回歸首戰投2局被敲2支安打，投2次保送、2次三振，失1分，不過因雨保留比賽。

黃恩賜上半季貢獻7勝，成為兄弟本土先發王牌，不過下半季在二軍休息，回一軍後狀況不穩定。黃恩賜表示，前2局狀況其實不是很理想，經過教練鼓勵才回穩，牛棚教練林恩宇鼓勵他不要管成績，盡情發揮就好，「因為雞哥（林恩宇）這樣講，讓我比較放得開，球速也才出來。」

兄弟教頭丘昌榮也稱讚黃恩賜的表現，尤其第1局被敲全壘打後，一度面臨滿壘危機，最後自己化解掉相當關鍵，「這會讓他提升自信，穩定度有慢慢回來。」黃恩賜則說：「2局投完其實心情還是有點緊繃，教練有鼓勵我不要有壓力，用正面的心態上去比賽。」

黃恩賜 陳子豪 富邦悍將 周思齊 申皓瑋 中信兄弟 李宗賢 江坤宇 詹子賢 高國輝

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