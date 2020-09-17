中職／陳子豪第10轟出爐 兄弟6人敲出兩位數全壘打

中信兄弟隊陳子豪今晚在新莊棒球場出戰富邦悍將隊，陳子豪在2局上擊出3分砲，也是個人本季第10轟，成為兄弟今年球季第6位10轟（以上）的砲手。

今晚賽前，兄弟以張志豪22轟為最多，之後依序是詹子賢17轟、許基宏14轟、周思齊14轟、蘇緯達14轟及陳子豪9轟。

陳子豪達到10轟，是兄弟今年第6人，在他之後是岳東華、江坤宇、王威晨的4轟，距離10轟仍有段差距。

兄弟在2017年曾有7人單季擊出10轟（以上）的紀錄，由張志豪（24轟）、蔣智賢（21轟）、陳子豪（19轟）、詹子賢（17轟）、曾陶鎔（15轟）、林智勝（12轟）、許基宏（11轟）共同締造。

本季到目前為止，除了兄弟之外，其他3隊都是4人10轟（以上），猿隊最有機會追上，目前還有廖健富、林泓育9轟在等待達標，陽耀勳也有7轟。

猿隊去年由朱育賢30轟領軍，另有林泓育（26轟）、陳俊秀（22轟）、林立（20轟）、郭嚴文（17轟）、林承飛（14轟）、藍寅倫（10轟），7人10轟（以上）和兄弟共同保有聯盟單季單隊最多紀錄。