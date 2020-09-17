中職／完投勝後再出賽 索沙對上猛威爾

富邦悍將隊明起展開與統一獅隊的三連戰，兩隊戰績位居聯盟前二，牽動下半季戰局，悍將隊派出上一場投出完投勝的索沙，對上首勝尚未開張的「大碗」級洋投猛威爾。

索沙今年拿下10勝4敗、防禦率3.80，其中有3場9局完投表現，依序是在7月10日對中信兄弟隊、8月8日對獅隊、9月12日對樂天桃猿隊，三隊各一次，也都拿下勝投。

今年共有8場、7名投手達成完投紀錄，索沙就占了3次，而先發投手單季3場完投，索沙的表現已追平近9年新高，照球季剩下賽程，若無意外，索沙還有5到6場的先發機會，有機會一搏近9年的新紀錄。

近年隨著棒球投手開始施行分工制度，投手單季完投場次銳減，近十年最高是2011年統一獅隊羅伯特的單季6次完投，接下來2017年史博威、2015年鄭凱文、2014年希克、2013年潘威倫、2012年麥格倫，都曾達成單季3次完投。

中職單季最多完投紀錄由1993年兄弟象隊陳義信、味全龍隊黃平洋共享，兩人都在該年投出23次完投，而陳義信生涯84次完投更是聯盟最多紀錄。