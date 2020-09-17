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中職／丘昌榮要大家調整回來 否則不可能拿到總冠軍
除了對廖乙忠說重話，中信兄弟隊總教練丘昌榮也希望其他球員要盡快調整回來，「以現在這情況來說，我們絕不可能拿到總冠軍」。
兄弟下半季戰績不理想，丘昌榮說：「現在去想怎麼調整總冠軍賽，都是多餘的，把每一天都準備好、表現到最好才最重要。」
兄弟最近投手、攻擊、守備表現都不好，每個位置都有類似狀況，「接下來不管要打挑戰賽或總冠軍賽，球迷買票進場，電視又有轉播，職業球員穿上球衣，就是要打出水準」。
丘總認為，球員會因為一個不專注而失誤，打擊也在想要如何保持調整，「但若一直有這種心態，不可能打得好，唯有全力以赴，打出精采比賽，才能做得更好」。
接下來只剩20幾場比賽，丘昌榮跟大家再三叮嚀，「雖然上半季先拿到了門票，但還是得盡快調整回來」，如果目前的狀況持續下去，季後比賽絕對更難打。
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