中職／廖乙忠自己找問題 先要突破去年模式

總教練丘昌榮難得說重話，廖乙忠也知道問題在哪裡，「自己要去克服，不管是投球、還是配球，要怎麼突破去年的模式，比較重要」。

去年從自主培訓拚到一軍，「那時一直想突破某個東西，但今年起伏太大了」，廖乙忠想要繼續突破、又想維持原有好的感覺，兩邊根本無法兼顧。

「兩個東西讓自己亂掉，二軍教練告訴我，該有的東西先拿出來，但我在二軍做得出來，上一軍感覺又有差」。

廖乙忠覺得自己的配球模式太簡單了，跟捕手配的球像去年一樣，「去年大家不知道我，所以投得比較好，但今年打者都了解了，配球模式就得改變，或是某一顆球要投得更有信心」。

這些狀況，跟身體調整無關，有時候配球模式對了，剛好又碰到對方戰術運用，結果就會不好，昨天賽後，教練也告訴廖乙忠，「整體還不錯，但有一顆好、後面就不好了，動作要如何維持，節奏、模式都要再加強」。

丘昌榮跟投手、捕手教練討論過，廖乙忠投球太用力」，他自己也有感覺，「雖然投球動作都一樣，但去年有爆發的感覺，今年卻太出力」。

想要維持原有的東西、又想要突破現狀，廖乙忠很難拿捏，也跟教練談過，得到的建議是，「動作好或不好先排除，配球模式對了、打者不一定打得好，就是回歸到最基本」。

哥哥廖任磊也給他建議，「改動作其實沒有用，重點是投球不要閃躲，用配球去改變」。