中職／廖乙忠落差太大 總教練丘昌榮講重話

中信兄弟隊總教練丘昌榮難得對子弟兵講重話，對於投手廖乙忠的表現，「今年跟去年落差很大，如果自己沒辦法珍惜把握，可能機會就愈來愈少」。

廖乙忠昨天對富邦悍將隊先發，撐不到5局退場，失6分皆為責失，承擔敗投、個人2連敗、本季第8敗（3勝）。

丘昌榮認為，廖乙忠從去年自主培訓到進入一軍、參加12強賽到現在有這個機會，都是他努力過來的，「但本季調整至今，都投得很掙扎」。

丘總說：「機會是留給準備好的人，對廖乙忠來說，現況雖然還有很多機會，但明年不一定，若有些人準備好了，就會被取代。」

第一次講這麼重的話，「講這些話是希望他好，不是指責。」丘昌榮說：「 過去這麼努力，才爭取到這個位置，才不到半年，落差這麼大，希望他趕快調整回來，季賽還有20幾場，還有機會建立自己的信心，但要靠他自己」。

丘總表示，已經過這麼多時間了，「職業場上本來就很現實，被取代了、機會就得讓給別人，就像林智勝，也下去調整了」。

丘昌榮說：「教練也是一樣，沒有帶好，自己就要離開，這是現實，很少講這麼重的話，但現在競爭很激烈，每年都有人被釋出，好不容易爭取到機會，不要以為可以這麼容易一直留著。」